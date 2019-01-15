2019-01-15T13:39:31+03:00
Недвижимость

Регоператор: Все елки будут вывезены мусоровывозящими компаниями

Новогодние деревья необходимо складировать на специальные площадки
Екатерина Семенова
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После окончания новогодних праздников в контакт-центр Регионального оператора регулярно начали поступать обращения жителей по вопросу вывоза сосен и елок, которые украшали квартиры саратовцев.

Регоператор разъясняет, что новогодние деревья относятся к крупногабаритным отходам и их необходимо складировать на специальных площадках. Появляющиеся елки в контейнерах затрудняет оказание качественной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С введением новой системы по обращению с отходами крупногабаритный мусор вошел в состав ТКО. Напомним, что никаких дополнительных счетов за вывоз крупногабаритных коммунальных отходов управляющая организация выставлять не вправе.

- Во избежание порчи оборудования и оказания качественной услуги по обращению с ТКО напоминаем, что складирование елок в контейнеры для твердых коммунальных отходов недопустимо. Также просим не устраивать свалки рядом. Выбрасывать «новогодний» крупногабарит следует в бункера-накопители или на специальные площадки для КГО. Мусоровывозящие компании осуществят вывоз деревьев, в соответствии с графиком уборки площадок, — отметил операционный директор Регионального оператора по обращению с отходами Алексей Синтин.

Все деревья транспортируются на Энгельсский и Балаковский мусороперерабатывающие комплексы. Там они проходят через специальный измельчитель, а затем попадают на карту полигона, где созданы все условия для их естественного разложения в течение 3 лет. Деревья, а точнее древесина, является биовозобнавляемым ресурсом и при перегнивании не наносят никакого вреда окружающей среде. Саратовский филиал АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций, поэтому улучшение состояния окружающей среды — одна из приоритетных задач компании.

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