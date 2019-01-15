2019-01-15T13:25:02+03:00
Общество

Панков: Спекуляция билетами наносит ущерб зрителям и дискредитирует учреждения культуры

Госдума обсуждает противодействие «билетной мафии»
Екатерина Семенова
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Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы будет обсуждаться законопроект о противодействии «билетной мафии». Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

- Кроме важнейших законопроектов по ЖКХ, экологии, социальной поддержке сегодня в повестке Думы наболевший вопрос в сфере культуры. А именно, противодействие «билетной мафии». Проект рассматривается в первом чтении. Спекуляция билетами не только наносит ущерб зрителям, но и дискредитирует учреждения культуры в глазах людей. Будут жестко регламентированы форма билета, порядок возврата. А информация о ценах и лицах, уполномоченных на реализацию билетов, будет размещаться на официальных сайтах учреждении, — пишет Николай Панков.

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