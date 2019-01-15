2019-01-15T13:23:14+03:00
Общество

Начальник облспаса: У Саратовской области сильный ангел-хранитель

За новогодние праздники удалось обойтись без серьезных ЧП
Екатерина Семенова
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Юрий ЮринЮрий ЮринФото: Екатерина Семенова
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Руководитель Саратовской областной службы спасения Юрий Юрий рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов» о работе в новогодние праздники.

- Чтобы жители спокойно отдыхали, в экстренных службах происходит усиление работы. За выходные дни, с 30 декабря по 13 января, служба спасения совершила 130 выездов, — отметил он.

Также он заявил, что серьезных, массовых чрезвычайных ситуаций удалось избежать.

- Будем считать, что что нашей области сильные ангелы-хранители, — сказал Юрий Юрин.

В то же время, достаточно много было выездов на ДТП. Особенно сложным оказался день 2 января. Тогда в авариях погибли пять человек, 12 — пострадали.

Произошло несколько случаев обрушения конструкций в зданиях. Например, за последние дни от снега обрушились крыши дома в Нескучном переулке, ангара в Заводском районе и школы в Новоузенске. Впрочем, удалось обойтись без пострадавших.

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