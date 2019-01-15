Восстановить рухнувшую кровлю школы в Новоузенске планируется к 30 января

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-15T13:01:40+03:00

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В министерстве образования Саратовской области прокомментировали ситуацию с обрушением кровли школы №8 Новоузенска.

Как рассказали «КП-Саратов» в минобразе, ЧП произошло 14 января. Из-за тяжести снега часть шиферной кровли 20х8 метров рухнула на чердак.

При этом внутренние перекрытия не повреждены.

В настоящее время идет очистка крыши от снега и обломков. Восстановить шиферное покрытие планируется до 30 января.

Учебный процесс не нарушен.