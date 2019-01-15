Пассажиры трамвая в Саратове толкали застрявший на рельсах китайский автомобиль
ЧП произошло в Заводском районе
В Саратове пассажиры толкали застрявший на путях авто.
Изменить размер текста:
Фото соцсетей
В Заводском районе Саратова пассажиры вынуждены толкать автомобиль Geely Emgrand, застрявший на трамвайных рельсах.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло на улице Огородная, где ходит трамвай №9.
При этом трамвайные пути выделены, по ним запрещен проезд автотранспорта, однако, по словам местных жителей, выезд из частного сектора без этого практически невозможен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратове трамвай не пропустил выехавшие ему навстречу автомобили
Машины вынуждены были пятиться задом
В Саратове пассажиры толкали застрявший на путях авто.