2019-01-15T12:41:16+03:00
Происшествия

Пассажиры трамвая в Саратове толкали застрявший на рельсах китайский автомобиль

ЧП произошло в Заводском районе
Екатерина Семенова
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В Саратове пассажиры толкали застрявший на путях авто.

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Фото соцсетей

Фото соцсетей

В Заводском районе Саратова пассажиры вынуждены толкать автомобиль Geely Emgrand, застрявший на трамвайных рельсах.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло на улице Огородная, где ходит трамвай №9.

При этом трамвайные пути выделены, по ним запрещен проезд автотранспорта, однако, по словам местных жителей, выезд из частного сектора без этого практически невозможен.

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В Саратове пассажиры толкали застрявший на путях авто.

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