Таксист обокрал пьяную женщину после новогоднего корпоратива

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-15T12:28:15+03:00

Где и как произошла кража пострадавшая не помнила

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Полицейские в Балаково раскрыли кражу, жертвой которой стала участница новогоднего корпоратива. Преступление было совершено вечером 30 декабря.

В полицию 35-летняя пострадавшая смогла прийти лишь 4 января. Она рассказала, что при неустановленных обстоятельствах в неизвестном месте у нее пропал смартфон и ювелирные изделия. Женщина призналась, что в день кражи была сильно пьяна после предновогоднего коропоратива.

Подозреваемого правоохранители задержали 14 января. У ранее судимого за мошенничество 31-летнего жителя Балаково, работавшего таксистом, изъято часть похищенного, а именно смартфон женщины. Вместо золота у него обнаружился лишь залоговый билет из ломбарда.