В Саратове троллейбус застрял в сугробе

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-15T12:20:10+03:00

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Администрация Саратова контролирует работу общественного транспорта в городе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с утра примерно на час останавливалось движение трамваев №7 и 11.

В снегу на улице Некрасова на пересечении с Волжской застрял троллейбус №2, но его также удалось вывести на маршрут.

Заторы, по мнению администрации, возникли на улицах Чернышевского от Большой Садовой до 2-й Садовой. Это привело к проблемам в работе девяти маршрутов общественного транспорта в районе 1-го Жилучастка и большому скоплению пассажиров на остановке.

Авария на проспекте Энтузиастов остановила восемь маршрутов общественного транспорта.

- Наличие большого количества личных автомобилей на дорогах способствовало образованию пробки в районе МРЭО при повороте на ТЦ «Оранжевый», — подчеркнули в администрации.

В настоящее время задержки в работе общественного транспорта минимальны. На маршрутах работают 261 автобус большой вместимости и 628 маршруток. Это почти 90% городского автопарка.