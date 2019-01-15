В Саратове троллейбус застрял в сугробе
Администрация Саратова контролирует работу общественного транспорта в городе.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с утра примерно на час останавливалось движение трамваев №7 и 11.
В снегу на улице Некрасова на пересечении с Волжской застрял троллейбус №2, но его также удалось вывести на маршрут.
Заторы, по мнению администрации, возникли на улицах Чернышевского от Большой Садовой до 2-й Садовой. Это привело к проблемам в работе девяти маршрутов общественного транспорта в районе 1-го Жилучастка и большому скоплению пассажиров на остановке.
Авария на проспекте Энтузиастов остановила восемь маршрутов общественного транспорта.
- Наличие большого количества личных автомобилей на дорогах способствовало образованию пробки в районе МРЭО при повороте на ТЦ «Оранжевый», — подчеркнули в администрации.
В настоящее время задержки в работе общественного транспорта минимальны. На маршрутах работают 261 автобус большой вместимости и 628 маршруток. Это почти 90% городского автопарка.