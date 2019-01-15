Панков: Обрушение крыши школы в Новоузенске требует расследования

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-15T11:13:06+03:00

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Утром 15 января на улице Московская в школе №8 Новоузенска Саратовской области обрушилась часть кровли. По предварительным данным – около 150 метров. На месте работают спасатели и экстренные службы.

По счастливой случайности никто из находившихся в школе учеников и преподавателей не пострадал.

В районе продолжаются сильнейшие снегопады.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем Телеграм-канале прокомментировал обрушение кровли школы в Новоузенске.

- Обрушение крыши школы в Новоузенске требует тщательного расследования. Уже были прецеденты, когда под тяжестью неубранного снега обрушивались кровли и козырьки зданий, остановочных павильонов. Здесь ситуация особенно серьезная – могли пострадать дети. Поэтому необходимо проверить кровли всех учебных учреждений, привлечь специалистов для их очистки. Не лишне, думаю, проверить и состояние самих зданий. Многие из них строились еще во время освоения целины, с тех пор они могли обветшать, проекты устарели, а требования к безопасности стали строже.