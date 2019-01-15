2019-01-15T10:51:18+03:00
Общество

В Саратове усилится снегопад

Завтра весь день будет идти сильный мокрый снег
Екатерина Семенова
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В Саратове усилится снегопадВ Саратове усилится снегопадФото: Екатерина Семенова
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В Саратове снегопад будет усиливаться.

Как предупредили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, во второй половине сегодня, 15 января, осадки прекратятся, но ночью и завтра днем вновь возобновятся.

При этом основная зона снегопада сосредоточится в Правобережье. Саратов будет находиться на периферии синоптического процесса, но нас тоже ожидает сильный снегопад. Сильнее всего завалит снегом Аткарск, Петровск, Базарный Карабулак, Вольск, Хвалынск.

Сохранится теплая погода, поэтому снег будет мокрым, что осложнит ситуацию на дорогах. Завтра днем в Саратове ожидается около нуля градусов.

- С начала января в Саратове выпало уже 105% от месячной нормы осадков, — рассказала Светлана Цветайло, заместитель руководителя регионального Гидрометцентра.

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