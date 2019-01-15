На заснеженной дороге в Саратове произошло ДТП

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-15T10:48:10+03:00

ДТП у кафе на 1 проезде Танкистов

По предварительным данным, в аварии виновна женщина за рулем Mitsubishi

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На 1 проезде Танкистов в Саратове недалеко от кафе «Ферро» вечером 14 января произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека.

На заснеженной дороге лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и Renault Logan.

Как сообщили с места событий очевидцы, по предварительным данным, виновна автолюбительница за рулем японского авто. Она выехала на встречную полосу и врезалась в Renault. Водитель французской иномарки пострадал, но от госпитализации отказался, женщине из Mitsubishi оказали первую помощь сотрудники Центра медицины катастроф.