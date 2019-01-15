2019-01-15T10:21:02+03:00
Общество

Правительство области примет участие в рабочей группе по возврату Саратовского авиазавода

Имущество предприятия вернут в собственность области по поручению Вячеслава Володина
Екатерина Семенова
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Правительство области примет участие в работе «мобильную рабочую группу» по вопросу возврата в госсобственность имущества Саратовского авиационного завода.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, рабочая группа создана по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Правительство окажет всестороннюю помощь в работе группы. Будут рассмотрены вопросы правового и организационного характера.

Ответственным назначен зампред Вадим Ойкин.

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