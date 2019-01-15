В Саратове перекрыто движение на улице Пугачева

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-15T10:01:19+03:00

Также снижены параметры отопления для работ энергетиков

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Саратовцев предупредили о перекрытии улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», на предприятии начали прокладку внутриквартального трубопровода на улице Пугачева.

В связи с этим, а также снежными заносами, закрыто движение между улицами Советская и Вавилова.

Кроме того, на время работ будут снижены параметры теплоснабжения сем домов.

Ремонт планируют завершить к 17 часам.