В Саратове перекрыто движение на улице Пугачева
Также снижены параметры отопления для работ энергетиков
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Саратовцев предупредили о перекрытии улиц.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», на предприятии начали прокладку внутриквартального трубопровода на улице Пугачева.
В связи с этим, а также снежными заносами, закрыто движение между улицами Советская и Вавилова.
Кроме того, на время работ будут снижены параметры теплоснабжения сем домов.
Ремонт планируют завершить к 17 часам.