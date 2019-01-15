2019-01-15T09:45:40+03:00
Общество

На уборку улиц Саратова от снега выведено 500 машин

Опубликован список адресов, которые будут расчищать
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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С утра Саратов вновь заваливает снегом. На расчистку улиц выведено около 500 машин: из них 350 единиц техники было предоставлено предприятиями города.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, также снег убирают 155 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

Сформировано 16 звеньев из машин и людей, которые будут работать по нескольким адресам: на Московской, Радищева, Мясницкой, Большой Горной, Григорьева, Первомайской, Химической, Парковой, Огородной, Лесопарковой, Лесной, Горького, Мостовой, Тархова, проспект Энтузиастов и Ново-Астраханское шоссе.

Мэрия также отмечает, что за сутки из Саратова было вывезено 23,3 тыс. кубометров снега и наледи.

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