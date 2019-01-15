В Саратовской области за минувший понедельник сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-15T09:34:52+03:00

В одной из аварий пострадал также водитель

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Сразу четырем участникам ДТП с пешеходами понадобилась помощь медиков 14 января в Саратовской области.

В Вольске на улице Комсомольская 32-летний водитель ВАЗ-21053 около полудня сбил пешехода, который переходил дорогу в пределах видимости перехода. В результате 63-летнему пострадавшему оказывали медицинскую помощь прибывшие на место аварии медики.

В Энгельсе автобус маршрута №284 в вечерний час пик в 18.40 сбил 56-летнюю женщину, которая перебегала дорогу по нерегулируемому переходу. После оказания первой помощи женщину отпустили из медучреждения.

Самый тяжелый случай произошел на Вольском тракте в Саратовском районе. Здесь 28-летний водитель ВАЗ-2109 по предварительным данным на 5 км автодороги не справился с управлением и сбил 17-летнюю девушку. В результате аварии в больнице оказались оба – и пешеход и водитель автомобиля.