В Вольске инвалиду незаконно начислили плату за воду на 27 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-15T09:26:05+03:00

Поставщики посчитали, что он незаконно качал воду из общей колонки

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В Вольске Саратовской области прокуратура защитила права инвалида.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, инвалид 2-й группы обратился в прокуратуру. Была проведена проверка, которая показала, что в июле 2018 года филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский»выявил несанкционированное подключение шлангом к водяной колонке общего пользования на улице Пионерская в Вольске.

В связи с этим домовладельцу выставили счет на дополнительное потребление воды.

Прокуратура установила, что акт подписан только работникам ресурсоснабжающей организации, без заверения свидетелями. Кроме того фотографии не отображают факта несанкционированного подключения.

Прокуратура внесла представление директору филиала «Облводресурс». По итогам одно должностное лицо привлечено к административной ответственности. А инвалиду был сделан перерасчет на сумму 27 тыс. рублей.