КамАЗ на трассе под Саратовом не пропустил легковушку. Трое в больнице
Все пострадавшие ехали в легковом авто
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Вечером 14 января в Саратовском районе на трассе произошло ДТП в котором пострадали три человека.
Авария случилась на 317 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной ГИБДД, 60-летний водитель КамАЗ-55111 не пропустил легковушку Chevrolet Lacetti. В столкновении пострадали три человека находившиеся в седане: 36-летний водитель и две его пассажирки. 36 и 35 лет. Спасатели извлекли пострадавших из машины и передали медикам для госпитализации.