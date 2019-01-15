КамАЗ на трассе под Саратовом не пропустил легковушку. Трое в больнице

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-15T09:12:44+03:00

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Вечером 14 января в Саратовском районе на трассе произошло ДТП в котором пострадали три человека.

Авария случилась на 317 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной ГИБДД, 60-летний водитель КамАЗ-55111 не пропустил легковушку Chevrolet Lacetti. В столкновении пострадали три человека находившиеся в седане: 36-летний водитель и две его пассажирки. 36 и 35 лет. Спасатели извлекли пострадавших из машины и передали медикам для госпитализации.