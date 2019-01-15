2019-01-15T09:09:41+03:00
Недвижимость

Заводской, Ленинской район и несколько поселков остались без воды

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
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Несколько улиц Саратова с утра вторника, 15 января, остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», по запросу сторонней организации, которая проводит работы на коммуникациях, до 17 часов отключена вода в домах на улицах Огородная, а также в частном секторе на Свирской, Станкостроительной, Белозерской, Холмогорской и других.

Кроме этого, ориентировочно до 20 часов, не будет воды в поселках Юбилейный, Комбайн, Сосенки, Зональный, Иволгино, на улицах Мира и Гвардейской.

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