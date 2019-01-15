В Саратове прошли легкоатлетические соревнования памяти Виктора Лескевича

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-15T09:04:59+03:00

Участие в них приняли почти 2 сотни спортсменов

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В манеже «Дворца спорта» прошли соревнования на кубок Саратова по легкой атлетике. К участию в соревнованиях допускались спортсмены не моложе 16 лет, имеющие 1 спортивный разряд.

Соревнования помогли выявить сильнейших спортсменов города и области для формирования команд на Чемпионат и Первенство России.

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В легкоатлетических соревнованиях на приз «Дворца спорта» приняли участие около 200 спортсменов.

Прыжковая программа турнира была посвящена 89-летию заслуженного тренера СССР Виктора Лескевича.

В прыжках в длину среди мужчин первое место занял Алексей Павленко, среди женщин Анастасия Ляпунова.

В тройном прыжке среди мужчин первое место занял Кунчикалиев Денис, среди женщин — Колбасова Анастасия.

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Легкоатлетический турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Виктора Лескевича проводится силами Федерации легкой атлетики и его благодарных учеников с 2006 года. Его воспитанники Александр Бурдавицын, Алексей Джашитов, Андрей Брагин в разные годы становились чемпионами СССР и России. Долгое время Лескевич возглавлял областную федерацию легкой атлетики.

Виктор Лескевич был неоднократным чемпионом и рекордсменом России по прыжкам в длину.

В1953 году стал чемпионом СССР по прыжкам в длину.

В 1954 году, он занял второе место на чемпионате Европы в Бухаресте по легкой атлетике в дисциплине прыжки в длину.

В 1956 году заканчивает мединститут и проходит ординатуру по специальности спортивный врач. Как спортивный врач работал на первенствах СССР по хоккею, водному полу, боксу. Неоднократно выезжал за рубеж на соревнования в качестве врача легкоатлетической сборной СССР. Известен факт, что в 1963, Лескевич экстренными медицинскими мерами, спас легкоатлетическую сборную СССР от поражения в соревнованиях в Париже. Письма с благодарностями от спортсменов хранятся в семейном архиве.

С 1958 года Виктор Лескевича занимается тренерской работой.

В 1967 году ему присваивают звание заслуженного тренера РСФСР за подготовку чемпиона Олимпийских Игр Николая Иванова в эстафетном беге. За период тренерской работы воспитал многих талантливых саратовских спортсменов.

В 2005 году Виктор Лескевич ушел из жизни, оставив после себя, светлую память.