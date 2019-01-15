В Саратове трамвай протаранил иномарку
В час пик вагоны маршрута №3 встали
Трамвай врезался в легковушку. Фото соцсетей
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В Саратове трамвай врезался в легковушку.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП произошло около 7 часов утра возле остановки «улица Соколовая».
По свидетельству горожан, автомобиль Renault Logan выехал на рельсы перед близко идущим трамваем.
В утренний час пик было парализовано движение трамваев №3 в сторону Мирного переулка.
В комментариях некоторые автомобилисты встали на защиту водителя иномарки. Они утверждают, что на этом участке снежные отвалы не позволяют увидеть выезжающий из-за поворота трамвай.