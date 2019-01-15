2019-01-15T08:29:13+03:00
Общество

Строители просят пропускать в Саратов фуры для скорейшей достройки дома для переселенцев

Необходимо дифференцировать ограничения на въезд в зависимости от груза
Екатерина Семенова
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Строители предлагают дифференцировать ограничения на въезд большегрузов в город

В период снегопадов в Саратове введен запрет на въезд большегрузов. Это мера, направленная на снижение числа пробок. В то же время затруднения от ограничительных мер уже почувствовали на себе саратовские строители.

Заместитель управляющего ООО «ТСУ Энгельсстрой» Сергей Кривенцов считает, что правильней было бы дифференцировать ограничения, в зависимости от поставляемых грузов.

- Один из важнейших для людей объектов, который строит наша организация, — дом в Елшанке по благотворительному проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина, куда переедут люди из аварийных бараков. Сами понимаете, для них каждый день в ветхом жилье – испытание. Хочется скорее получить комфортное жилье. Как строители, мы понимаем ответственность и график выдерживаем строго. Но могли бы сработать эффективней, если бы погодные условия не затрудняли подвоз стройматериалов. Например, успели бы завершить кладку двух подъездов еще до Нового года.

Причины, в том числе, в ограничении въезда в город. Чтобы с Вольского тракта пропустили машины с бетонными блоками, пришлось решать вопрос на уровне городской власти и руководства ГИБДД. И все равно, если раньше в день каждая машина делала по 3-4 рейса, то с начала снегопадов — всего 1-2, — пояснил Сергей Кривенцов.

При этом введенный тотальный запрет не всегда спасает от заторов. Например, на прошлой неделе фура с московскими номерами буквально блокировала в час пик выезд из Заводского района.

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