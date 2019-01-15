В Саратове в ночь на Рождество у мужчины украли электронную сигарету

СЕГОДНЯ 08:10 2019-01-15T08:10:36+03:00

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В Волжском районе Саратова 14 января обокрали 31-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено ночью в помещении магазина на Волжской, 21.

Неизвестный гражданин украл у потерпевшего сумку, в которой находилась электронная сигарета.

Стоимость ущерба составила 7,5 тыс. рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Сотрудник ППС задержал 41-летнего ранее судимого за кражу и оскорбление представителя власти мужчину, жителя поселка Жасминка.

Похищенное было изъято.