В Саратове в ночь на Рождество у мужчины украли электронную сигарету
Задержан рецидивист из Жасминки
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В Волжском районе Саратова 14 января обокрали 31-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено ночью в помещении магазина на Волжской, 21.
Неизвестный гражданин украл у потерпевшего сумку, в которой находилась электронная сигарета.
Стоимость ущерба составила 7,5 тыс. рублей.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Сотрудник ППС задержал 41-летнего ранее судимого за кражу и оскорбление представителя власти мужчину, жителя поселка Жасминка.
Похищенное было изъято.