Депутат Панков призвал не судить по себе

СЕГОДНЯ 19:17 2019-01-14T19:17:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Многие телеграмщики во всем видят скрытые мотивы. Трудно им понять, что в своем телеграм-канале выражаю свое личное мнение. О проблемах жителей области, о том, как они решаются. Ну и о коллегах, друзьях тоже иногда приходится пару слов сказать. Не всегда приятных кому-то. Если привыкли подставлять и вредить, и держите свой канал именно для этого — не судите по себе. А про себя скажу — всегда выступаю не против кого-то, а за людей, — подчеркнул депутат.