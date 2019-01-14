В Саратове организовано дополнительное снегохранилище
В ночь на вторник будут работать 19 звеньев снегоуборочной техники
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В ночное время 14 января будет организована работа 19 звеньев снегоуборочной техники на различных участках города.
С завтрашнего дня будет работать еще одно, четвертое снегохранилище, что увеличит эффективность уборки. Об этом сообщили в мэрии по итогам совещания под председательством заместителя главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко
Помимо этого, в городе продолжают свою работу горячие линии для обращений граждан. За прошедшие сутки число заявок об очистке крыш от наледи увеличилось в 2 раза – на линии поступило более 100 сообщений. 14 человек обратились с заявками на очистку внутридомовых территорий.