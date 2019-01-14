За день сбиты сосульки на 69 домах Саратова

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-14T16:42:01+03:00

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В Саратове Государственный жилищный инспектор Сергей Вербин и глава города Михаил Исаев проверили территорию многоквартирных домов.

За пятницу и выходные дни было осмотрено 469 дворов, сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ.

Всего было обнаружено около 30 нарушений. По ним составлены протоколы, по итогам рассмотрения которых управляющие организации будут привлечены к ответственности.

Всего на выходных дворы чистили 2 126 дворников и 40 единиц техники. Требуется расчистить еще 155.

За сегодняшний день сосульки и наледь убраны на 69 крышах.