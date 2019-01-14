В Саратовской области на Крещение можно будет искупаться около психбольницы
В регионе будут освящены 39 прорубей
Изменить размер текста:
В праздник Крещения Господня Саратовская епархия освятит воду в 39 водоемах по Саратовской области.
- В ночь с 18 на 19 января в Саратове можно будет искупаться на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря, храма Сретения Господня в Елшанке и в Саратовской областной психбольнице святой Софии, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовской епархии.
Также подобные мероприятия пройдут в Затоне, Усть-Курдюме и Пристанном, а также в райцентрах: Хвалынске, Петровске и Вольске. С полным списком можно ознакомиться на сайте Саратовской епархии.
Стоит отметить, что у каждой проруби будет дежурить МЧС.