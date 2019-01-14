«Белая долина» угостила саратовских журналистов деликатесами
Сегодня в Саратове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. По доброй традиции несколько десятков профессиональных наград оказались в руках лучших из лучших.
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Группа компаний «Белая Долина» на протяжении многих лет активно взаимодействует с представителями региональных медиа, поэтому устроила сюрприз и угостила всех собравшихся собственной продукцией под ТМ «SCHNELLER».
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«SCHNELLER» — это коллекция натуральных мясных продуктов. Колбасы являются деликатесами, с особыми букетами специй. Уникальная рецептура позволила создать колбасы с удивительными вкусами: с альпийской брусникой, абрикосами и трюфелем.
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- Мы ценим труд каждого и каждому хотим сказать спасибо за профессионализм, творческий подход к работе и пытливость ума. У нас вам всегда вам рады! — рассказала директор по маркетингу ГК «Белая Долина» Виктория Синеокая.