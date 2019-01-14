2019-01-14T15:47:53+03:00
Общество

Для саратовских журналистов спел Василий Уриевский

Концерт прошел в честь Дня российской печати
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратове отпраздновали «День российской печати. Мероприятие прошло в здании старого ТЮЗа на улице Вольская.

Для гостей была подготовлена фотозона. Также организаторы праздника устроили «фотосушку» со снимками саратовских журналистов.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

В качестве музыкального подарка был устроен концерт Василия Уриевского. Актер «Театра на Таганке», саратовец Уриевский спел несколько собственных песен.

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