Для саратовских журналистов спел Василий Уриевский

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-14T15:47:53+03:00

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В Саратове отпраздновали «День российской печати. Мероприятие прошло в здании старого ТЮЗа на улице Вольская.

Для гостей была подготовлена фотозона. Также организаторы праздника устроили «фотосушку» со снимками саратовских журналистов.

В качестве музыкального подарка был устроен концерт Василия Уриевского. Актер «Театра на Таганке», саратовец Уриевский спел несколько собственных песен.