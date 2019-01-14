Саратовский журналист поблагодарила Володина за школу «Аврора»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-14T14:32:35+03:00

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На торжественном мероприятии в честь Дня российской печати слово взяла журналист «Интерфакса» Татьяна Никитина.

Она произнесла слова благодарности в адрес председателя Государственной думы Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева, которые оказали неоценимую помощь при строительстве школы «Аврора» в микрорайоне Солнечный-2.

Татьяна Никитина передала Валерию Радаеву 1,5 тыс. подписей жителей поселка за строительство школы, которые были собраны в январе 2017 года.

За поддержку в освещении «многострадального строительства нашей школы» она поблагодарила представителей местных СМИ.

- Мы каждый кирпичик в ней видели, и тем, кто будет говорить, что она чем-то плоха, я скажу, что готова кого угодна как журналист порвать за нашу школу! — заявила госпожа Никитина.