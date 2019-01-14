Оздоровительный комплекс в Базарном Карабулаке заставили выплатить 388 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-14T14:45:23+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения трудового законодательства.

Как оказалось, оздоровительный комплекс «Ласточка», согласно исполнительному листу, должен ежемесячно возмещать вред здоровью.

Однако фактически выплаты не производились, но, несмотря на это, финансовые операции учреждения не были приостановлены.

Прокуратура внесла представление главе Базарно-Карабулакского района. После этого финансовая деятельность комплекса «Ласточка» была приостановлена. Это позволило погасить задолженность по исполнительному листу в сумме 388 тыс. рублей.