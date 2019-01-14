Редактор газеты «КП» — Саратов» получил печатный пряник на День печати

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-14T16:02:19+03:00

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На торжественной церемонии в честь Дня российской печати, которая проходит в старом ТЮЗе, были поощрены лучшие журналисты Саратовской области.

В числе наиболее отличившихся был награжден редактор газеты «Комсомольская правда — Саратов» Антон Угольков. Он получил благодарность губернатора и в подарок — печатный пряник.

Фото: Александр Уриевский

Почетную грамоту министерства информации и печати получила редактор новостей радио «Комсомольская правда — Саратов» Алла Лопатина.