2019-01-14T16:02:19+03:00
Общество

Редактор газеты «КП» — Саратов» получил печатный пряник на День печати

Грамотой награждена редактор новостей радио «Комсомольская правда»
Александр Уриевский
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На торжественной церемонии в честь Дня российской печати, которая проходит в старом ТЮЗе, были поощрены лучшие журналисты Саратовской области.

В числе наиболее отличившихся был награжден редактор газеты «Комсомольская правда — Саратов» Антон Угольков. Он получил благодарность губернатора и в подарок — печатный пряник.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Почетную грамоту министерства информации и печати получила редактор новостей радио «Комсомольская правда — Саратов» Алла Лопатина.

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