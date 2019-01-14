Редактор газеты «КП» — Саратов» получил печатный пряник на День печати
Грамотой награждена редактор новостей радио «Комсомольская правда»
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На торжественной церемонии в честь Дня российской печати, которая проходит в старом ТЮЗе, были поощрены лучшие журналисты Саратовской области.
В числе наиболее отличившихся был награжден редактор газеты «Комсомольская правда — Саратов» Антон Угольков. Он получил благодарность губернатора и в подарок — печатный пряник.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
Почетную грамоту министерства информации и печати получила редактор новостей радио «Комсомольская правда — Саратов» Алла Лопатина.