Районные газеты Саратовской области получили 26 млн рублей поддержки

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-14T16:15:12+03:00

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В Саратове, в здании старого ТЮЗа, 14 января поздравляют журналистов с Днем российской печати.

На мероприятии присутствует губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона процитировал слова Белинского, что одни лишь комплименты, без критики, создают простор для лени.

Также Радаев заявил, что все 42 районные газеты получили поддержку из областного бюджета на сумму в 10 млн рублей.

Таким образом, с учетом федеральных дотаций, общая сумма поддержки достигла 26 млн рублей.

Также глава региона обещал разыграть гранты среди областных СМИ, в том числе в рамках празднования Года театра.