Районные газеты Саратовской области получили 26 млн рублей поддержки
В Саратове, в здании старого ТЮЗа, 14 января поздравляют журналистов с Днем российской печати.
На мероприятии присутствует губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона процитировал слова Белинского, что одни лишь комплименты, без критики, создают простор для лени.
Также Радаев заявил, что все 42 районные газеты получили поддержку из областного бюджета на сумму в 10 млн рублей.
Таким образом, с учетом федеральных дотаций, общая сумма поддержки достигла 26 млн рублей.
Также глава региона обещал разыграть гранты среди областных СМИ, в том числе в рамках празднования Года театра.