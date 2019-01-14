Запланированы вскрышные работы на Новоржевской, Мира и 1-м Радищевском проезде

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-14T13:58:57+03:00

В выходные работы были проведены по шести адресам

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В минувшие выходные дни сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили 26 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 88 — на канализационной сети.

Работы проведены по улицам 3-й Масленников проезд, Павелецкая, Пугачева, Московское шоссе, 1-й проезд Строителей, 1-й Придорожный проезд, Перспективная, Аптечная и другим. На водоводах выполнены работы по установке герметизирующих устройств.

Сегодня, 14 января 2019 года, ООО «КВС» запланированы работы по адресам: улица Новоржевская, 1-й Радищевский проезд, улица Мира.

Как отметили в организации, по ряду адресов при проведении ремонта вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги. В выходные дни соответствующие работы проведены по следующим улицам: Троицкий взвоз, 3, Кузнечная, 29, Первомайская, 33/35, Усть-Курдюмская, 9а, Вольская, 8Б, Мира, 17.

Благоустройство выполнено по улицам: Одесская, 5а, 4-я Прокатная, 16, Плодородная, 2/24, 1-й проезд Строителей, 4 и другим.

За последние сутки в город подано 403 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 236 тыс. кубометров сточных вод.