На Крещение в Энгельсе будут ходить ночные автобусы и троллейбусы

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-14T12:58:52+03:00

Интервал начнется с 10–15 минут и дойдет до часа

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В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещение, будут ходить дополнительные маршруты №8 Лента — ЗАО «Тролза» и №14 Лента — ЗМК.

- С 20:00 до 22:00 они будут ходить с интервалом 10–15 минут, с 22:00 до полуночи — 20–30 минут, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

После 24:00 восьмерка пойдет в час, два и три часа ночи от городского пляжа, а четырнадцатый маршрут оттуда же в 00:30, 01:30, 02:30 и 03:30.

Автобусы малой вместимости будут курсировать от села Квасниковка до городского пляжа и от поселка Зеленый также до пляжа. Их отправление и схему движения можно посмотреть на сайте местной администрации.