2019-01-14T12:48:30+03:00
Общество

Саратовского застройщика ЖК «Дом на Ладожской» признали банкротом

Конкурсное производство будет идти до 20 июня
Екатерина Семенова
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Арбитражный суд Саратовской области вынес решение о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «СаратовРегионСтройС».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, 9 апреля 2018 года временным управляющим был назначен член Ассоциации Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих из Уфы Игорь Левашов.

Впоследствии, 18 июля, Левашов был освобожден от обязанностей. Новым временным управляющим стал Абдурахман Абдуллаев.

20 декабря ООО «СаратовРегионСтройС» был признан банкротом. Конкурсное производство открыто до 20 июня 2019 года. Перед этим, 17 июня, состоится судебное заседание о продлении или прекращении конкурсного производства.

Напомним, ООО «СаратовРегионСтройС» являлось застройщиком таких ЖК как «Друзья» и «Дом на Ладожской».

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