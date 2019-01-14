Полиция в Ершовском районе накрыла сеть распространения поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-14T12:23:17+03:00

При обыске у него изъяли нераспроданной продукции на 1 млн рублей

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Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело о хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

- Мужчина хранил в гараже и магазинах, расположенных на территории Ершова Саратовской области немаркированную алкогольную продукцию. Сбыт производился им через магазины на территории города. Общая стоимость обнаруженного и изъятого немаркированного спиртного превысила 1 млн рублей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Оперативная работа велась одновременно на территории нескольких населенных пунктов Ершовского района и привела к выявлению ряда нелегальных мест складирования и реализации контрафактного алкоголя.