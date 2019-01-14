2019-01-14T12:23:17+03:00
Происшествия

Полиция в Ершовском районе накрыла сеть распространения поддельного алкоголя

При обыске у него изъяли нераспроданной продукции на 1 млн рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело о хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

- Мужчина хранил в гараже и магазинах, расположенных на территории Ершова Саратовской области немаркированную алкогольную продукцию. Сбыт производился им через магазины на территории города. Общая стоимость обнаруженного и изъятого немаркированного спиртного превысила 1 млн рублей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Оперативная работа велась одновременно на территории нескольких населенных пунктов Ершовского района и привела к выявлению ряда нелегальных мест складирования и реализации контрафактного алкоголя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Крещение в Энгельсе будут ходить ночные автобусы и троллейбусы
Отключена вода в домах на улице Мира
Саратовского застройщика ЖК «Дом на Ладожской» признали банкротом
В Саратове ожидается сильный ветер и туман
Ребенок пострадал в ДТП у «Синего кита» в Саратове
Глава Саратова сделал заявление после очередной поездки в автобусе на работу
Под Саратовом задержана фура с левым алкоголем
Квартирант из Энгельса украл у хозяйки золотые украшения и коронки
Директора «Саратовгорэлектротранс» оштрафовали на 30 тыс. рублей
Эвакуаторщики в Саратове звонят владельцам машин и просят переставить авто
В Балакове УФСБ задержала адвоката
Прокуратура нашла неочищенные улицы Ленинского района
Саратовская область получит 200 млн рублей на реконструкцию школы в Самойловке
В Саратове убийца женщины из ревности взят под стражу
В Саратове от снега очищены 96% дворов
Энгельсский кирпичный завод не обеспечил безопасность осужденных