Ребенок пострадал в ДТП у «Синего кита» в Саратове
Там столкнулись Lada Priora и Renault Sandero
Изменить размер текста:
В Саратове случилось ДТП с участием ребенка.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на улице Усть-Курдюмская.
Возле ТЦ «Синий Кит» столкнулись Lada Priora и Renault Sandero. При этом, по предварительной версии, водитель отечественного авто выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество иномарке.
В салоне Renault Sandero находился 12-летний ребенок, которому потребовалась госпитализация.
На месте работают сотрудники ГИБДД.