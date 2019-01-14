2019-01-14T12:22:01+03:00
Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП у «Синего кита» в Саратове

Там столкнулись Lada Priora и Renault Sandero
Екатерина Семенова
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В Саратове случилось ДТП с участием ребенка.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на улице Усть-Курдюмская.

Возле ТЦ «Синий Кит» столкнулись Lada Priora и Renault Sandero. При этом, по предварительной версии, водитель отечественного авто выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество иномарке.

В салоне Renault Sandero находился 12-летний ребенок, которому потребовалась госпитализация.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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