2019-01-14T12:17:38+03:00
Общество

Глава Саратова сделал заявление после очередной поездки в автобусе на работу

Он уверен, что необходимо увеличить число автобусов
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев после утренней поездки на автобусе сделал заявление.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, Исаев добрался до работы из поселка Юбилейный на автобусе маршрута №2Д.

- Поселок Юбилейный уже не самый «молодой» микрорайон, но все еще быстро растущий. Многие саратовцы переезжают сюда семьями, им нужно каждый день выезжать на работу, добираться до учебных заведений, поэтому уже на конечной остановке салон наполнен, — отметил Исаев.

Он заявил, что несмотря на большое число работающих в этом микрорайоне автобусных маршрутов, общественный транспорт все равно не справляется с пассажиропотоком. По словам Михаила Исаева, необходимо решить проблему, изменив транспортную схему.

- Также я сегодня оценил состояние остановок по маршруту: из-за большого количества уплотненного снега затруднен подход к автобусам. Это проблему необходимо решить оперативно. Мной дано поручение привести остановочные павильоны и подходы к ним в нормативное состояние в кратчайшие сроки, — заявил глава города.

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