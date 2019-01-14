2019-01-14T12:15:58+03:00
Происшествия

Под Саратовом задержана фура с левым алкоголем

Торговцев задержали, когда они перегружали коробки с бутылками
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Задержание торговцев алкоголем. Фото пресс-службы ГУ МВД по Саратовской областиЗадержание торговцев алкоголем. Фото пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области
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На автостоянке в Татищевском районе задержали шесть мужчин, которые разгружали фуру с немаркированным алкоголем.

Деятельность бутлегеров пресекли оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

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В региональном ГУ МВД сообщили, что удалось установить планы продавцов левого алкоголя — часть товара они собирались продать на территории Саратова и в ряде крупных населенных пунктов области.

- Из незаконного оборота оперативниками изъято в общей сложности 25 тыс. бутылок немаркированной продукции различных наименований общей стоимостью более 5 млн рублей, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главка.

Уголовное дело возбуждено в отношении предполагаемого организатора незаконного бизнеса.

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