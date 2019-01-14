Под Саратовом задержана фура с левым алкоголем
На автостоянке в Татищевском районе задержали шесть мужчин, которые разгружали фуру с немаркированным алкоголем.
Деятельность бутлегеров пресекли оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.
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В региональном ГУ МВД сообщили, что удалось установить планы продавцов левого алкоголя — часть товара они собирались продать на территории Саратова и в ряде крупных населенных пунктов области.
- Из незаконного оборота оперативниками изъято в общей сложности 25 тыс. бутылок немаркированной продукции различных наименований общей стоимостью более 5 млн рублей, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главка.
Уголовное дело возбуждено в отношении предполагаемого организатора незаконного бизнеса.
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