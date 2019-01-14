Квартирант из Энгельса украл у хозяйки золотые украшения и коронки
Золото хозяйка квартиры хранила в отдельной комнате
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В минувшее воскресенье, 13 января, полиция задержала 23-летнего жителя Энгельса по подозрению в краже золота.
Заявление в начале января написала 49-летняя хозяйка квартиры в Ершове. У нее мужчина проживал в октябре минувшего года. Женщина обнаружила пропажу золота: четырех колец с драгоценными камнями, двух цепочек и коронок, которые лежали в запертой комнате, куда квартиранту доступ был закрыт.
Задержанный мужчина, ранее уже имевший судимость за кражу, признался, что украшения украл именно он.