2019-01-14T11:50:47+03:00
Общество

Директора «Саратовгорэлектротранс» оштрафовали на 30 тыс. рублей

Предприятие задолжало по контракту на поставку запчастей для трамваев
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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МУПП «Саратовгорэлектротранс» не заплатил предпринимателю 16,6 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре города, муниципальное предприятие задолжало эту сумму за поставку манжетов для стаканов редукторов трамвайных вагонов.

Контракт был заключен 16 февраля, товар поставлен 24 июля, а оплату «СГЭТ» должен был провести в течение 15 дней с даты подписания акта приема-передачи.

Прокуратура внесла представление руководителя предприятия, после чего задолженность была погашена.

Также в отношении директора «СГЭТ» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением УФАС он был оштрафован на 30 тыс. рублей.

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