2019-01-14T11:49:29+03:00
Общество

Эвакуаторщики в Саратове звонят владельцам машин и просят переставить авто

В мэрии заявили, что такой гуманизм связан с комплексной уборкой снега
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Ночная уборка снега в СаратовеНочная уборка снега в Саратове
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С улиц Саратова с начала зимы вывезено уже 310 тыс. кубометров снега и наледи. По итогам всей прошлой зимы из города вывезли на 70 тыс. кубометров меньше. Об этом заявили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова.

Только за минувшее воскресенье, 13 января, вывезено 22,6 тыс. кубометров снега и наледи, израсходовано 208 тонн песко-соляной смеси, 15 тонн реагентов.

Для оперативной очистки города на многих улицах установлены временные знаки, ограничивающие парковку.

- Водители с пониманием относятся к вынужденным мерам, оставляя номера сотовых телефонов. Пока количество эвакуированных автомобилей очень низкое: дорожные службы оповещают владельцев транспортных средств о предстоящих работах по телефону, после чего автолюбители сами переставляют свои машины, — заявили в мэрии Саратова.

Сегодня днем, 14 января, убирать снег и лед будут 146 человек и 140 единиц техники муниципальных коммунальных служб, а также 350 машин привлеченной техники промышленных и торговых предприятий.

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