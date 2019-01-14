Прокуратура нашла неочищенные улицы Ленинского района

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-14T11:42:43+03:00

Жители не могут подъехать к больницам, детсадам и школам

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Прокуратура Ленинского района Саратова нашла нерасчищенные улицы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, многие улицы и тротуары завалены снегом, сужены и покрыты льдом.

В числе наиболее проблемных прокуратура называет улицы Международная, Гвардейская, Лунная, Блинова, Рижская, Саперная, Мира, Ломоносова, Загороднева, Ипподромная и многие другие.

К нескольким объектам инфраструктуры невозможно подъехать: это школы №№61 и 63, больницы №№6 и 8, поликлиники №№15, 17, 19, детсады №№106, 150, 159, 53, а также несколько аптек.

В адрес главы города внесено представление об устранении нарушений.