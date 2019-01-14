Прокуратура нашла неочищенные улицы Ленинского района
Жители не могут подъехать к больницам, детсадам и школам
Изменить размер текста:
Прокуратура Ленинского района Саратова нашла нерасчищенные улицы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, многие улицы и тротуары завалены снегом, сужены и покрыты льдом.
В числе наиболее проблемных прокуратура называет улицы Международная, Гвардейская, Лунная, Блинова, Рижская, Саперная, Мира, Ломоносова, Загороднева, Ипподромная и многие другие.
К нескольким объектам инфраструктуры невозможно подъехать: это школы №№61 и 63, больницы №№6 и 8, поликлиники №№15, 17, 19, детсады №№106, 150, 159, 53, а также несколько аптек.
В адрес главы города внесено представление об устранении нарушений.