В Саратове от снега очищены 96% дворов
Ежедневно из города вывозят 27 тыс. кубометров снега
Изменить размер текста:
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на совещании с членами правительства обсудил ситуацию с уборкой снега.
Зампред правительства Роман Бусаргин доложил о работах, которые ведутся в Саратове.
По словам Бусаргина, уборка и вывоз снега из города ведутся круглосуточно. При этом ежедневно с улиц Саратова вывозят около 27 тыс. кубометров снега. По ночам задействованы 20–23 звена, состоящие из дворников, самосвалов, погрузчиков и другой спецтехники.
При этом, как отметил зампред, расчистка дворовых территорий практически завершена — снег убран в 96% дворов.