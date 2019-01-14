В Саратове от снега очищены 96% дворов

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-14T10:59:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на совещании с членами правительства обсудил ситуацию с уборкой снега.

Зампред правительства Роман Бусаргин доложил о работах, которые ведутся в Саратове.

По словам Бусаргина, уборка и вывоз снега из города ведутся круглосуточно. При этом ежедневно с улиц Саратова вывозят около 27 тыс. кубометров снега. По ночам задействованы 20–23 звена, состоящие из дворников, самосвалов, погрузчиков и другой спецтехники.

При этом, как отметил зампред, расчистка дворовых территорий практически завершена — снег убран в 96% дворов.