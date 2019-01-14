Энгельсский кирпичный завод не обеспечил безопасность осужденных
Направленным на исправительные работы не выдали средства защиты
Изменить размер текста:
В Саратовской области прокуратура выявила нарушения в деятельности АО «Энгельсский кирпичный завод».
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, на предприятии состоят на учете осужденные, которые направлены туда судом для исправительных работ.
При этом у трех из них не было средств индивидуальной защиты
Прокуратура Энгельса направила директору завода представление. По итогам два должностных лица были привлечены к административной ответственности.