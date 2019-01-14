2019-01-14T10:49:57+03:00
Общество

Энгельсский кирпичный завод не обеспечил безопасность осужденных

Направленным на исправительные работы не выдали средства защиты
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прокуратура выявила нарушения в деятельности АО «Энгельсский кирпичный завод».

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, на предприятии состоят на учете осужденные, которые направлены туда судом для исправительных работ.

При этом у трех из них не было средств индивидуальной защиты

Прокуратура Энгельса направила директору завода представление. По итогам два должностных лица были привлечены к административной ответственности.

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