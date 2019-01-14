Пенсионеров Саратова и Энгельса приглашают на релакс в соляную комнату
Также они смогут покататься на трехколесных велосипедах
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В Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов открывается оздоровительная площадка «Территория долголетия».
Как рассказали «КП-Саратов» в минсоцразвития области, в рамках проекта пенсионерам будут предложены релаксационные сеансы в соляной комнате — галоцентре.
Кроме того, пожилые жители Саратова и Энгельса смогут заниматься там лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, ездой на трехколесных велосипедах в группах «Клуба активностей».
Медики также прочитают курс лекций «Школа здоровья 80+».