Пенсионеров Саратова и Энгельса приглашают на релакс в соляную комнату

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-14T09:54:31+03:00

Также они смогут покататься на трехколесных велосипедах

Изменить размер текста: A A

В Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов открывается оздоровительная площадка «Территория долголетия».

Как рассказали «КП-Саратов» в минсоцразвития области, в рамках проекта пенсионерам будут предложены релаксационные сеансы в соляной комнате — галоцентре.

Кроме того, пожилые жители Саратова и Энгельса смогут заниматься там лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, ездой на трехколесных велосипедах в группах «Клуба активностей».

Медики также прочитают курс лекций «Школа здоровья 80+».