2019-01-14T09:33:33+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗа в Балакове проехал на красный и врезался в Porsche Cayenne

Рулевой отечественной легковушки с травмами госпитализирован
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Вечером в субботу, 12 января, в Балакове Саратовской области лихач на ВАЗе протаранил дорогой внедорожник.

Авария произошла в 17:00 на Саратовском шоссе у перекрестка с улицей Вокзальная.

За рулем ВАЗ-2113 27-летний мужчина решил проехать на красный сигнал светофора. Там он и столкнулся с дорогой иномаркой Porsche Cayenne, которая двигалась в соответствии с правилами на разрешающий сигнал. 46-летний водитель иномарки не пострадал, а вот автолюбителя из ВАЗа госпитализировали.

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