Под Хвалынском столкнулись две Kia, три человека пострадали

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-14T09:20:03+03:00

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Вечером в воскресенье, 13 января, на трассе под Хвалынском в ДТП пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток.

Авария произошла в 20:50 на 88-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительным данным, виновником стал 40-летний водитель Kia Optima, который выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio под управлением 25-летнего водителя. В итоги именно молодой шофер был госпитализирован.

В Optima пострадали пассажиры — 38-летняя женщина, и 15-летний подросток. Они также были доставлены в медучреждение, откуда отпущены для амбулаторного лечения.