Мэр Саратова добрался из Юбилейного в центр за полчаса
Это самая быстрая поездка главы города
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Сегодня утром, 14 января, глава Саратова Михаил Исаев доехал на работу рано утром.
- Из Юбилейного до Крытого рынка он доехал за 30 минут на автобусе №2Д, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
На данный момент это самая быстрая поездка главы города. Из Ленинского и Заводского районов на общественном транспорте он добирался больше двух часов.
Мэр также ехал на прошлой неделе и на трамвае №11.
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