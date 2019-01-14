2019-01-14T08:55:32+03:00
Общество

Мэр Саратова добрался из Юбилейного в центр за полчаса

Это самая быстрая поездка главы города
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 14 января, глава Саратова Михаил Исаев доехал на работу рано утром.

- Из Юбилейного до Крытого рынка он доехал за 30 минут на автобусе №2Д, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

На данный момент это самая быстрая поездка главы города. Из Ленинского и Заводского районов на общественном транспорте он добирался больше двух часов.

Мэр также ехал на прошлой неделе и на трамвае №11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГИБДД освобождала путь через пробку трамваю с мэром Саратова

На соседних улицах горожане стояли в заторах

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Крещение в Энгельсе будут ходить ночные автобусы и троллейбусы
Отключена вода в домах на улице Мира
Саратовского застройщика ЖК «Дом на Ладожской» признали банкротом
В Саратове ожидается сильный ветер и туман
Полиция в Ершовском районе накрыла сеть распространения поддельного алкоголя
Ребенок пострадал в ДТП у «Синего кита» в Саратове
Глава Саратова сделал заявление после очередной поездки в автобусе на работу
Под Саратовом задержана фура с левым алкоголем
Квартирант из Энгельса украл у хозяйки золотые украшения и коронки
Директора «Саратовгорэлектротранс» оштрафовали на 30 тыс. рублей
Эвакуаторщики в Саратове звонят владельцам машин и просят переставить авто
В Балакове УФСБ задержала адвоката
Прокуратура нашла неочищенные улицы Ленинского района
Саратовская область получит 200 млн рублей на реконструкцию школы в Самойловке
В Саратове убийца женщины из ревности взят под стражу
В Саратове от снега очищены 96% дворов
Энгельсский кирпичный завод не обеспечил безопасность осужденных