Подробности аварии под Вольском: Погиб водитель Renault
Водителя второй машины госпитализировали
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В результате тройного ДТП, которое случилось вчера, 13 января, при повороте на Шиханы в Вольском районе, скончался водитель одной из машин.
- Шофер 36 лет за рулем Renault Duster погиб по дороге в больницу. 46-летнего мужчину за рулем другой машины — Chevrolet Niva — госпитализировали в Вольскую ЦРБ, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.
В третьей машине, попавшей в эту аварию, — Audi — ехали три человека, они не пострадали.
Напомним, предполагается, что ДТП случилось из-за того, что водитель Renault решил обогнать Audi и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.