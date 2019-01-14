2019-01-14T08:24:53+03:00
Происшествия

Подробности аварии под Вольском: Погиб водитель Renault

Водителя второй машины госпитализировали
Ольга Муравлёва
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В результате тройного ДТП, которое случилось вчера, 13 января, при повороте на Шиханы в Вольском районе, скончался водитель одной из машин.

- Шофер 36 лет за рулем Renault Duster погиб по дороге в больницу. 46-летнего мужчину за рулем другой машины — Chevrolet Niva — госпитализировали в Вольскую ЦРБ, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

В третьей машине, попавшей в эту аварию, — Audi — ехали три человека, они не пострадали.

Напомним, предполагается, что ДТП случилось из-за того, что водитель Renault решил обогнать Audi и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.

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