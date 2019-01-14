В Энгельсе задержали нетрезвую даму после кражи коньяка

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-14T08:05:25+03:00

Она — рецидивистка со стажем

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В Энгельсе вчера вечером, 13 января, полицейские задержали даму, которая несколькими часами ранее украла алкоголь из магазина.

- В 21:00 поступило заявление 44-летнего гражданина, который рассказал, что в 15:35 из торговой точки на улице Тельмана женщина открыто похитила поллитровую бутылку коньяка, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители начали розыск воровки и нашли 38-летнюю пьяную женщину, которая призналась в краже.

Она уже была ранее неоднократно судима за воровство и наркопреступления. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело за грабеж.